Domingo de tempo bom terá calor e abafamento no RS

O domingo no Rio Grande do Sul terá sol e nuvens, mas algumas áreas do Estado devem ter períodos de maior nebulosidade. O dia será quente e abafado com calor durante a tarde na maioria das regiões gaúchas.

Assim como no sábado, o ar quente e úmido sobre o território gaúcho traz chuva isolada e mal distribuída no decorrer do dia em diversas áreas, especialmente na Metade Norte. No fim da tarde e à noite, instabilidade começa a se formar também no Oeste gaúcho.