Duas pessoas morrem em acidente na Serra gaúcha

Um grave acidente entre dois carros de passeio e um caminhão resultou na morte de duas pessoas em Carlos Barbosa, Norte do Estado. De acordo com Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), uma colisão frontal ocorreu no início da manhã desta segunda-feira, no km 12 da ERS 446.

As circunstâncias da batida ainda estão sendo apuradas. Conforme a polícia, um homem, uma mulher e um cão, que estavam no Fiat Punto morreram no local. Já condutor do caminhão foi socorrido pelo pelos Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa para hospital do município. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros do outro veículo de passeio.

A rodovia, de pista simples, tem trânsito parcialmente bloqueado. A perícia ainda é aguardada.