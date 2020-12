Duas pessoas morrem em um acidente de trânsito na BR 472, em Itaqui

publicidade

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira em Itaqui. No km 498 da BR 472, um caminhão Scania, carregada de tijolos, com placas de Morro da Fumaça, em Santa Catarina, e um Volkswagen Gol, com placas de Uruguaiana. Com o impacto, o automóvel incendiou-se com o motorista e passageiro dentro. Ambas as vítimas fatais, cujos corpos ficaram carbonizados, ainda não foram identificadas.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada na ocorrência que deixou o tráfego em meia pista na rodovia. O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Itaqui combateu o fogo no automóvel que ficou totalmente destruído. Já a carga de tijolos praticamente espalhou-se na pista pois o caminhão ficou tombado. O Instituto-Geral de Perícias compareceu também no local.

Em São Sebastião do Caí, uma mulher morreu atropelada no final da madrugada desta quarta-feira no km 16 da ERS 122. A vítima foi atingida por um Volkswagen Golf. O condutor do veículo não teve ferimentos. O Comando Rodoviário da Brigada Militar atendeu a ocorrência.