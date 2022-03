Efeitos da implosão do prédio da SSP não deverão ser sentidos além do perímetro da operação

publicidade

A demolição do antigo prédio da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, através da implosão, no próximo domingo, não deve acarretar em transtornos referentes à poeira ou possíveis danos patrimoniais próximos à edificação. Pelo menos é o que garante o engenheiro de minas responsável pela empresa contratada para a implosão, Manoel Jorge Diniz Dias.

Até mesmo a poeira levantada após o acionamento dos 200 quilos de explosivos não deve ser problema. “Em uma condição extremamente adversa, de rajadas de vento, uma poeira mínima poderia chegar (fora do perímetro da operação), porém o esperado é que a poeira não saia do terreno do próprio prédio”, garante Dias.

Conforme a meteorologista da MetSul, Estael Sias, o domingo pela manhã deverá ser nublado e muito abafado em Porto Alegre, com a chuva chegando somente no período da tarde, já concluída a operação na antiga sede da SSP.

O vento norte apresentará rajadas moderadas, em direção à zona sul da Capital, o que pode contribuir para que a poeira não seja empurrada em direção ao bairro Floresta, onde ficam as residências mais próximas da área a ser implodida.

Vibrações causadas pela demolição do prédio, que levará sete segundos para ser derrubado, não deveram ser detectados fora do raio estipulado para evacuação, afirma o engenheiro responsável. “As vibrações serão analisadas com o trabalho de sismógrafos, em parceria com as empresas e instituições do governo, de forma a comprovar que a passagem de uma carreta no viaduto produz a mesma vibração no prédio e em seu entorno”, compara.

Mesmo assim, medidas preventivas foram passadas aos moradores no raio de 300 metros do prédio, que deverão evacuar o perímetro na manhã da implosão. “São medidas de Defesa Civil, que em um trabalho conjunto das unidades municipal e estadual, fizeram sua lição de casa em um curto espaço de tempo, concluindo o projeto que foi apresentado a todos”, explica Dias.

Os moradores foram orientados, por exemplo, a fechar os registros de gás (botijão), manter fechadas todas as portas e janelas e desligar a chave geral de energia. Fora do raio estipulado, o engenheiro afirma que nenhuma das medidas precisa ser tomada.