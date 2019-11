Em inauguração de Havan em Santa Maria, empresário diz que Lula não está livre

publicidade

Em inauguração de unidade das lojas Havan em Santa Maria, Luciano Hang, conhecido apoiador do presidente Jair Bolsonaro e um dos empresários que supostamente impulsionaram disparos de WhatsApp contra a campanha do PT em 2018 conforme reportagem da Folha de São Paulo, fez questão de abordar a soltura do ex-presidente Lula. "Lula não está livre. Ele está solto e vai voltar para a cadeia", disse.

Além da política, o empresário festejou mais uma unidade vestido de gaúcho. Com pilcha, chapéu e lenço, ele comandou a festa de inauguração do estabelecimento localizado na avenida Hélvio Basso, região sul do município. Segundo ele, a megaloja deverá empregar aproximadamente 200 pessoas. Hang ainda informou que a ideia é disponibilizar oportunidades de trabalho também para pessoas acima dos 40 anos.

Nessa sexta-feira, a empresa confirmou a instalação de uma unidade em Novo Hamburgo. Com isso, a proposta é operar até 2020 cinco lojas da rede catarinense. Na semana passada ele reclamou da demora na emissão do licenciamento para a unidade de Rio Grande. O prefeito Alexandre Lindenmeyer, em resposta, disse que os trâmites são iguais para todos e nenhum empresário é beneficiado ou prejudicado.