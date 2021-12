Estação Rodoviária de Porto Alegre inaugura sala de embarque

publicidade

A Estação Rodoviária de Porto Alegre ganhou uma sala de embarque para os passageiros do transporte intermunicipal nesta quarta-feira. O espaço possui 300 metros quadrados, ar-condicionado, 110 poltronas confortáveis, banheiros, inclusive com fraldário e local para cadeirantes, além de brinquedos para o entretenimento das crianças. “Estamos oferecendo segurança e ambiente climatizado em um local bem localizado”, afirmou o diretor de operações da Veppo, Giovanni Luigi. A empresa, que administra a Estação Rodoviária, será a responsável pela manutenção adequada do lugar.

A sala de embarque fica situada no segundo andar, onde antes ficava a antiga sala VIP da Planalto. Ficará aberta para os usuários das linhas intermunicipais diariamente entre 7h e 1h30min da madrugada. Para acessar o local, os usuários dos ônibus precisarão exibir para recepcionistas a passagem na entrada. “Nossos passageiros careciam de um olhar carinhoso e mais humano. Conforto, qualidade e segurança, além de banheiros e espaço kids mostram nosso cuidado com os usuários”, salientou o diretor de Transportes Rodoviários do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Lauro Hagemann. O dirigente, inclusive, percebendo a movimentação das pessoas pela sala citou que a capacidade pode ser ampliada.

Veja Também

Os passageiros que estavam à espera dos ônibus aprovaram a novidade. A pescadora Neuza Albuquerque, 62 anos, havia chegado de São Paulo e esperava o transporte para Quaraí. “Estou indo visitar a minha filha no município. Achei maravilhosa essa sala de embarque”, disse ela. Neuza tem barco com rede e ganha a vida pescando na represa de Paraibuna, em São Paulo. O comerciante Elemar Ritter Busch, 63, viajou de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, e aguardava para fazer a conexão com Ijuí, onde possui familiares. “Já estava mandando fotos pelo WhatsApp

para minha família mostrando esse espaço. Ficou muito bom, é confortável e climatizado. Poucos lugares oferecem isso”, reconheceu, questionando o Correio do Povo como o Grêmio, clube pelo qual torce, conseguiu ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

A enfermeira aposentada Anna Maria Fantin da Silva, 86 anos, acompanhada da filha Eliana Fantin, 56, descansava antes de ir em direção ao litoral catarinense. “Estamos enviando fotos para os familiares em Santa Catarina desse espaço lindo”, comentaram as duas, que vieram de Arroio dos Ratos. Também há câmeras de vigilância espalhadas dentro da sala de embarque e diversas pinturas nas paredes. O visitante que chegar a Porto Alegre poderá deixar mala ou mochila em armários disponíveis para alugar no local.