Estado de São Paulo ultrapassa 72% dos adultos vacinados com a 1ª dose contra Covid-19

O Estado de São Paulo superou a marca de 72% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose contra a Covid-19 nesta quinta-feira. Além disso, 25% de todas as pessoas com 18 anos ou mais que residem no estado já estão com o esquema vacinal completo. Até as 10h35min desta quinta-feira, São Paulo já vacinou 25,3 milhões de pessoas com pelo menos uma dose (primeira ou única dose).

O estado também já tem 7,8 milhões de registros de segunda dose e mais 1 milhão de aplicações de dose única (vacina da Johnson). Os números totalizam 8,8 milhões de pessoas que já concluíram seu esquema vacinal, ou seja, receberam as duas doses das vacinas que têm esta indicação em bula ou foram imunizadas com dose única.

A população adulta de São Paulo é de 35,3 milhões, segundo as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2020, e o governo do estado quer vacinar este público com pelo menos uma dose até dia 20 de agosto.

A campanha de vacinação prossegue em ritmo intenso, com balanços diários que chegam ao dobro dos registros diários verificados entre o final de maio e início de junho. Na última segunda-feira, por exemplo, foram registradas mais de 500 mil doses no dia.

A evolução da campanha pode ser acompanhada no painel completo do Vacinômetro. Nele, qualquer pessoa tem acesso a dados detalhados sobre doses aplicadas por município, distribuição de doses, ranking de vacinação, ranking de aplicação das doses distribuídas, evolução da aplicação de doses e estatísticas gerais do Plano Estadual de Imunização (PEI).

