Evento promove corrida e caminhada virtual em shopping de Porto Alegre

Um evento no Shopping Total, em Porto Alegre, comprovou que dar uma boa uma exercitada aeróbica à distância sem sair de casa é possível. Com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o local recebeu a 1ª Corrida e Caminhada Virtual de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, para chamar a atenção da população e do poder público. A iniciativa foi desenvolvida pela Patrulha da Segurança e Cia do Caco, que prestam trabalhos voluntários, sociais, esportivos e culturais junto às comunidades, com apoio da Ugeirm/Sindicato e do shopping.

Desde 1999, acontecem corridas com deslocamento, organizadas pelos departamentos da Polícia Civil e pelas associações da segurança pública. No entanto, a impossibilidade de organizar um evento deste porte em parque ou praças levou o aposentado Carlos Alberto Vargas, 72 anos, para dentro do Shopping Total. Para ambientar a corrida, foi colocado um pórtico de chegada, com sinalizadores no segundo andar, junto às escadas rolantes. Grande medalhista das corridas de rua da Capital, ‘Seu Carlos’ fez uma corrida estacionária diante de uma tela com imagens de Porto Alegre, gravadas em circuitos de rua de eventos anteriores. Seus movimentos foram transmitidos pelas redes sociais para que outros corredores, amadores e profissionais, literalmente, seguissem os passos do ex-atleta.

Depois de quatro meses sem pegar o trensurb, o aposentado saiu de casa, em Sapucaia do Sul, especialmente para participar do evento. “Foi gratificante fazer isso, a corrida é muito importante para melhorar a qualidade de vida”, contou ele, que pratica o esporte há 26 anos. "Devorando" livros enquanto a pandemia não passa, Vargas reviu alguns amigos das corridas, atualmente paradas. “Na família, meu filho, minha nora e a mãe dela também correm”, relata. A organização estima que mais de 10 mil pessoas acompanharam o medalhista alternar corridas e caminhadas no pórtico montado no shopping.

Celebrando o dia do Professor de Educação Física

A iniciativa ocorreu nessa segunda-feira que comemorou o Dia do Professor de Educação Física, profissional como Júnior Soares, coordenador da corrida. “Sem fazíamos no Gasômetro, todos os anos. Com a pandemia, tivemos que mudar, mas não queríamos apenas uma corrida virtual. Propusemos uma iniciativa que fosse, além de nível estadual, também nacional e internacional, ao ser transmitida on-line”, explicou. Para participar, as pessoas podiam doar dois quilos de alimento não perecível. Segundo ele, foi arrecadada mais de uma tonelada de produtos. “Como o evento era virtual, cada um pode se encarregar de levar na instituição beneficente que desejar”.

Presidente da Cia do Caco, Everton Alfonsin, mais conhecido pelo apelido que dá nome à entidade, apresentou o evento. “É para agregar valores às pessoas, incentivá-las a fazerem exercícios e chamar a tenção para a questão da drogadição. Foi muito bom, ter mais de 4.700 visualizações na internet com dez minutos de live”, frisou.

Caco lembrou que corredores das mais variadas faixas etárias participaram. “Recebemos vídeos de crianças, idosos e até grávida praticando, enquanto seu Carlos corria”, contou. A corrida também homenageou 20 pessoas ligadas ao evento com troféus.