Ex-produtor diz que provavelmente seguiria usando artefatos pirotécnicos em festas após tragédia

publicidade

Com informações dos repórteres Paulo Tavares e Aristóteles Júnior

Mesmo sem atuar mais no ramo de festas e shows, o empresário e ex-produtor Alexandre Marques, testemunha arrolada pela defesa de Elissandro Spohr, um dos sócios-proprietários da Boate Kiss, disse que provavelmente seguiria usando artefatos pirotécnicos dentro de casas noturnas após a tragédia de Santa Maria. Ao ser questionado pela promotora Lúcia Helena Callegari, afirmou que o uso dos itens é comum em festas até hoje.

Marques era organizador de eventos e já havia trabalhado com Spohr antes da tragédia. Na época, atuava como produtor da banda Multiplay. Quando o grupo foi realizar um show na Kiss, destacou que Elissandro não deixou que ele usasse um Sputnik, um artefato pirotécnico usado em garrafas. O depoente não trabalha mais na área de eventos e segue apenas com trabalhos relacionados à Publicidade e Marketing.

No segundo momento de perguntas feitas pela promotoria, Marques explicou questões técnicas sobre uso de artefatos pirotécnicos em festas, tendo como exemplo reportagens que Lúcia Helena Callegari trouxe para o julgamento com imagens de baldes de espumantes com sinalizações presas em garrafas.

"Eles (os jornalistas) querem criar essa coisa. Há o perigo? Há o perigo de eu levantar da cama, escorregar e bater a cabeça no chão", respondeu Marques sobre as matérias que mostram os riscos das apresentações pirotécnicas após o incêndio da Boate Kiss.

O depoimento de Marques, o primeiro deste sábado, já dura mais de quatro horas. O julgamento entrou no intervalo por volta das 12h30min e retorna a partir das 14h. Para hoje, ainda está previsto o depoimento de Maike Ariel, um dos sobreviventes da tragédia.

Veja Também