Falta de luz ainda atinge 47 mil clientes no RS

Diminuiu para 47 mil o número de clientes sem luz no Rio Grande do Sul por conta do temporal, de acordo com informações disponibilizadas pela RGE. Segundo a empresa, a maior parte dos afetados está em Canoas (29 mil).

Em seguida aparecem Gravataí (12 mil) e Cachoeirinha, com 6 mil ainda sofrendo com a interrupção na energia elétrica. A concessionária alerta para ninguém tentar fazer consertos por conta própria, tampouco tocar em fios rompidos os quaisquer equipamentos da rede, pois não há como saber se estão energizados ou não.

Companhia responsável pelo fornecimento de luz a outra parte da população do RS, A CEEE Equatorial afirma que dentro de sua área de concessão a energia foi normalizada em todos os pontos.

Em caso de falta de energia, a RGE possui os seguintes canais de atendimento:

SMS: mensagem com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.

Site: www.rge-rs.com.br

App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

Call Center: 0800 970 0900

Já a CEEE Equatorial pode ser contatada pelos seguintes canais:

- Whatsapp Clara (51) 3382-5500 (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos).

- SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (encontrado no canto superior direito da fatura).

- site: https://ceee.equatorialenergia.com.br/

- tel: 0800 721 2333.

Cidades em situação de emergência

Segundo o levantamento da Defesa Civil Estatual, divulgado nesta quinta-feira, aumentou o número de cidades do RS com situação de emergência por conta do temporal. Agora, além de Canoas, Eldorado do Sul e Garruchos, São Jerônimo é adicionada na lista. Outros municípios podem ter decretado a situação de emergência, como Gravataí, mas ainda não tiveram o reconhecimento oficial por parte do governo estadual.