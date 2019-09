Familiares, amigos, colegas e autoridades se despedem do empresário Renato Ribeiro

publicidade

O velório do corpo do economista e empresário gaúcho Renato Bastos Ribeiro, 75 anos, ex-proprietário do jornal Correio do Povo, da rádio Guaíba e da TV Guaíba, está sendo realizado neste sábado no Cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre. Familiares, amigos, colegas e autoridades prestam as últimas despedidas. O enterro está marcado às 15h. “Ele foi uma grande pessoa que se destacou desde o princípio, sempre focado muito no trabalho. Desde jovem trabalhava muito forte e foi desenvolvendo sua empresa, crescendo na área da indústria de soja e se tornando o maior processador e exportador de soja do Rio Grande do Sul por muitos anos”, lembrou o filho Aluízio Merlin Ribeiro, falando em nome da família. “Depois ele inventou um desafio novo que foi o Correio do Povo. Ele abraçou com muita paixão e vontade, desenvolveu uma nova ideia e batalhou por ela, conseguindo realmente fazer o Correio do Povo voltar a ser um jornal importante no RS. Ele gostava demais e a decisão da venda do jornal foi muito difícil por que tinha uma paixão pelo jornal e também pela rádio e televisão”, frisou. “Meu pai realmente, sem dúvida, faz parte com muito destaque da história da imprensa gaúcha”, concluiu emocionado.

O presidente do Grupo Record RS, Reinaldo Gilli, e o diretor presidente do Correio do Povo, Sidney Costa, estiveram presentes no velório na manhã deste sábado. “É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de Renato Ribeiro, pessoa com a qual nós há pouco mais de 12 anos tivemos a oportunidade de negociar, em nome do Grupo Record, a aquisição da TV Guaíba, rádio Guaíba e jornal Correio do Povo”, declarou Reinaldo Gilli. “O Rio Grande do Sul perde um grande homem, um grande empreendedor, uma pessoa que levou o nome do RS para fora do Brasil, investindo em outros países, sobretudo nos Estados Unidos. É com muita tristeza que recebemos essa notícia e saudamos a família pelo grande homem que foi Renato Ribeiro. Deixamos nossos sentimentos a todos os familiares e que Deus possa confortar o coração de todos que ficam pela enorme perda”, acrescentou o presidente do Grupo Record RS.

O diretor presidente do Correio do Povo, Sidney Costa, também manifestou-se. “Nós lamentamos profundamente a perda de Renato Ribeiro. Ele teve um papel importante na reabertura do jornal depois de 22 meses que esteve fechado. Com uma visão empreendedora, ele acreditou na força desse veículo e do grupo. Ele deu de volta ao RS essa mídia tão importante que é o Correio do Povo e que agora está completando 124 anos”, afirmou. “A história permanece e nosso grupo fez questão de respeitar essa história do RS e todo o trabalho feito desde as famílias de Caldas Júnior e de Renato Ribeiro. Fica uma lição de um homem que soube acreditar na sua cultura. Ficamos com um pesar grande e desejamos à família e aos amigos nossos sentimentos e que haja conforto e consolo do espírito de Deus”, complementou.

Lembrando a amizade pessoal com a família de Renato Ribeiro, o deputado federal Jerônimo Goergen (PP) destacou as ligações dele também pelo agronegócio. Ao ressaltar o papel do empresário na comunicação do RS, o parlamentar enfatizou a retomada do jornal Correio do Povo. “Ele e o irmão Carlos Ribeiro colocaram esse importante veículo, que tanto reconhecemos, como um interlocutor da sociedade gaúcha no seu próprio desenvolvimento. Me despedi de um grande homem, de uma grande figura, de um empresário que tanto bem fez para o RS”, disse.