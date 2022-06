Feriado tem predomínio de sol e retorno da chuva à noite no RS

publicidade

O feriado de Corpus Christi será marcado pelo predomínio do sol e temperaturas amenas durante todo o dia no Rio Grande do Sul. Existe a expectativa de um pouco de frio, com mínimas aos redor e abaixo de 5°C nas horas inagurais do dia.

No final da tarde, a instabilidade avança e traz chuva para a fronteira com Argentina. Nas regiões Oeste e Noroeste, os ventos devem se intensificar com rajadas ao redor de 60 km/h.

Em Porto Alegre, o dia terá sol entre nuvens. A mínima será de 8°C e a máxima de 23°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 12°C / 20°C

Erechim 6°C / 22°C

Chuí 7°C / 19°C

Bagé 4°C / 22°C

Santa Maria 8°C / 23°C

Santa Rosa 7°C / 25°C