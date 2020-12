Festa da virada em Tramandaí é cancelada

publicidade

A Secretaria de Turismo de Tramandaí informa que a tradicional Festa da Virada na beira-mar está cancelada devido a pandemia da Covid-19. “Infelizmente, neste ano, não será possível realizar o nosso Réveillon. Vamos receber o ano novo em nossas casas, em segurança, ao lado da família", explicou o secretário de Turismo, Rojoel Amaral.

Segundo ele, mais de 300 mil pessoas estiveram na orla em 31 de dezembro de 2019. "Seria muita irresponsabilidade promover qualquer evento no momento em que estamos. A vida vem em primeiro lugar”, reitera. A medida ao encontro da determinação do governador Eduardo Leite que proíbe eventos públicos ou privados com aglomerações de pessoas. O Litoral Norte está sob bandeira vermelha na classificação definida pelo governo gaúcho.

Para evitar aglomerações e celebrar a chegada do novo ano, a prefeitura de Tramandaí vai apresentar um show itinerante. Um trio elétrico com a banda Ginga Brasil irá animar moradores e visitantes pelos bairros e beira-mar.