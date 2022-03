Frente SOS Hospitais é instalada na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

publicidade

Diretores de hospitais, sindicatos, conselhos, administradores, e trabalhadores da rede hospitalar prestigiaram a abertura da Frente Parlamentar SOS Hospitais, no Plenário Ana Terra, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Proposta pela vereadora Cláudia Araújo (PSD), a frente tem o objetivo de radiografar e propor melhorias na qualidade da rede hospitalar de Porto Alegre. “A gente vê ao longo de 20 anos muitos hospitais fechando as portas. Como vereadora que atua na área da saúde todo dia recebo pessoas que estão na fila para receber tratamento”, afirmou a vereadora na abertura dos trabalhos.

Entre as pautas estão verificar os motivos de encerramento de hospitais na Capital, quais postos de atendimento médico podem estar em situação de precariedade, levantar dados sobre a procura por atendimento e número de vagas, além da verificação dos investimentos que a saúde necessita. A vereadora estima que com o fechamento de hospitais nos últimos 20 anos, como o Parque Belém, o Maia Filho e o Ipiranga, entre outros, Porto Alegre perdeu mais de mil leitos em duas décadas, recuperando pouco mais de 250 em novos leitos abertos.

Reforço de atenção primária

O secretário de Saúde da Capital, Mauro Sparta, destacou que por muito tempo o modelo “hopitalocêntrico” imperou no Brasil, mudando no século XX, principalmente com a criação do SUS. “Precisamos reforçar a atenção primária, deixando os hospitais atenderem o que é realmente necessário”, destacou após elogiar a criação da frente. Sparta ainda frisou a importância do município agir com responsabilidade. “Viram o que aconteceu em Canoas, aquilo é fruto da pressa de fazer. Se a gente planeja mal, executa mal e as coisas se complicam”, disse citando as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público na Saúde do município.

Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers), Carlos Sparta, afirmou que a saúde não acompanhou a modernização no que se refere à administração hospitalar. “Precisamos de gestores profissionais. Nós médicos temos culpa, pois não fomos nos especializando em gestão. O que precisamos é qualificar gestores e nos adequar. Com isso a saúde de Porto Alegre melhorará muito”, acredita.

A presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS), Rosangela Gomes Schneider, ressaltou a importância dos profissionais de enfermagem, ressaltado na pandemia. “Estamos nos somando à frente por saber que um hospital forte se constrói com a valorização e respeito dos seus profissionais”, disse.

As reuniões da Frente Parlamentar SOS Hospitais devem ser realizadas a cada 45 dias para tratar dos assuntos referentes às pautas propostas.