Frio e chuva predominam no Rio Grande do Sul nesta sexta

O frio e a chuva chegam para ficar no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. De acordo com a MetSul Meteorologia, chove em diversas regiões, especialmente no Centro, Norte e Nordeste.

Espera-se que a precipitação seja por vezes localmente forte a torrencial com altos volumes na Metade Norte. O Nordeste gaúcho deve receber vento fraco a moderado com riso de rajadas.

No Oeste e no Sul, o dia começa com tempo fechado, mas a nebulosidade diminui e há chance de sol nesta sexta. O ar frio ingressa e deixa o dia com temperaturas baixas, especialmente no fim da tarde e início da noite. Na Serra, o frio tomará conta durante toda sexta.

Em Porto Alegre, a sexta é completamente chuvosa. Na Capital, as marcas ficam entre 14°C e 18°C.

Mínimas e Máximas no RS

Vacaria 9°C | 13°C

Caxias do Sul 11°C | 14°C

Santa Rosa 12°C | 15°C

Santiago 10°C | 16°C

Santa Cruz 13°C | 17°C

Alegrete 10°C | 18°C

Pelotas 11°C | 19°C