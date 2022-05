Frio segue no RS nesta sexta-feira

publicidade

O sol predomina em quase todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, mas nuvens ingressam no decorrer do dia na maioria das regiões. É esperado maior aumento da nebulosidade para a Metade Oeste, onde ocorre períodos de céu nublado na segunda metade do dia. O tempo aberto da madrugada favorece o resfriamento, e a sexta começa com bastante frio na maioria das cidades do Estado. Isso proporcionará neblina e nevoeiro em diversos pontos.

Os Campos de Cima da Serra podem ter mínimas de 1ºC a 3ºC, com geada. A tarde vai ser agradável, com máximas de 20ºC a 23ºC pelo Estado. Em Porto Alegre, a sexta será de sol entre nuvens, com temperatura que varia entre 11ºC e 21ºC.

Segundo a MetSul, o RS deve viver um mês de maio de fortes ondas de frio, que se intensificarão ainda mais ao longo das próximas semanas. Alguns dias da semana que vem terão instabilidade na Metade Leste, com temperatura baixa acompanhada de chuva e elevados índices de umidade.

A elevada umidade e a chuva, com aumento da nebulosidade em parte da semana, devem evitar que as mínimas durante a noite sejam muito baixas, com exceção dos locais de Serra, em que a altitude contribui para o frio mais intenso. Ao nível do mar ou em baixas altitudes, como é o caso da Grande Porto Alegre, as mínimas não devem fugir muito do que já se registrou neste ano.

Mínimas e máximas no RS

Santa Cruz 9°C / 22°C

Bagé 5°C / 20°C

Erechim 8°C / 22°C

Caxias do Sul 7°C / 20°C

Torres 12ºC / 22°C

