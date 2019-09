Funcionários da Procempa entram em greve por tempo indeterminado

publicidade

Os funcionários da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) entraram nesta terça em greve por tempo indeterminado. O piquete dos servidores municipais foi realizado na frente da entrada da empresa na rua João Neves da Fontoura, ao lado da EPTC, no bairro Azenha. O protesto contou com a presença de analistas de sistemas, desenvolvedores e técnicos da área de comunicação. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Sindppd/RS), Carlos Osório, disse que as perdas categoria formada por mais de 280 profissionais é de aproximadamente 13% no acumulado dos últimos três anos. Segundo ele, a direção da empresa quer retirar direitos dos trabalhadores como a redução do anuênio e realizar cortes nos auxílios alimentação e refeição, plano de saúde e acabar com a licença-prêmio. Conforme Osório, a prefeitura de Porto Alegre não quer repor nem as perdas com a inflação (IPCA em 4,66%) nos vencimentos dos funcionários.

A categoria está em campanha salarial desde Maio (data-base 1º de Maio), e segundo Osório, não aceita a proposta da direção da empresa e da prefeitura de reajuste zero para salários e benefícios e a retirada de direitos que constam no Acordo Coletivo de Trabalho. A pauta de reivindicações foi entregue pelo Sindppd/RS à empresa no final de Março, na qual reivindicava basicamente a reposição das perdas com a inflação (IPCA) e a manutenção do Acordo Coletivo. "A Procempa respondeu apenas em agosto a nossa pauta salarial, quando confirmou o reajuste zero e ainda propôs retirar direitos", lamentou.

A direção da empresa informou que está acompanhando a greve e que um balanço sobre a paralisação da categoria será divulgado. Antes de começar a paralisação, os funcionários da companhia organizaram diversas mobilizações no mês de agosto com a intenção de negociar com a companhia. Na quinta-feira passada, dia 5, uma mediação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região foi realizada, mas encerrou sem avanços.

A Procempa é a empresa de Tecnologia da Informação (TI) da prefeitura de Porto Alegre. A empresa é responsável pela manutenção e desenvolvimento dos sites das secretarias e órgãos públicos municipais e de sistemas importantes como a rede dos postos e unidades de saúde, pela arrecadação municipal da Secretaria da Fazenda, pelo processamento da folha de pagamento, pela emissão da fatura da conta de água do DMAE, e pelo sistema das câmeras de monitoramento e de vigilância da cidade do Centro Integrado de Comando da Cidade (Ceic). Além disso, é responsável pela instalação e manutenção de mais de 1 mil km de infovia que cobre a Capital.