Galpão Virtual Universo Gaúcho divulga programação que inicia neste domingo

Uma Semana Farroupilha diferente de tudo o que já se viu. Foi divulgada a programação do Galpão Virtual Universo Gaúcho, promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul e a Fundação Cultural Gaúcha (FCG). Em uma live nas redes sociais do MTG, ocorreu a apresentação do evento totalmente on-line, que vai até o próximo domingo, 20 de setembro. A iniciativa, alternativa ao Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, terá 31 shows e mais de 30 oficinas.

O encontro de lançamento do Galpão Virtual foi conduzido pelo presidente da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas do MTG, César Oliveira. Entre as apresentações musicais, estarão Érlon Péricles, Ernesto Fagundes, Joca Martins, Gaúcho da Fronteira, Lincon Ramos, Thomas Machado e Luiza Barbosa. Já as oficinas englobam talentos e técnicas de gastronomia, cutelaria, artesanato, artes plásticas e danças, com profissionais reconhecidos de cada uma das especialidades no RS.

O estúdio montado no Parque Harmonia conta com cerca de 700 metros quadrados. Conforme orientam o Governo do Estado e Município de Porto Alegre para realização de eventos durante a pandemia, o evento contará com a presença somente dos artistas e equipes técnicas.

Para a presidente do MTG, Gilda Galeazzi, o formato do evento foi o mais adequado. “Se não fizéssemos nada neste ano, diriam que não tivemos coragem. Se fosse a Semana Farroupilha normal, mesmo com a pandemia, falariam que não daríamos valor à saúde das pessoas. No último minuto só segundo tempo, veio essa grande ideia do César e sua equipe”, salientou Gilda, acrescentando que a festa não é só do RS, nem do Brasil. “Com a internet, o mundo pode acompanhar”. O tema deste ano é “Gaúchos sem Fronteiras”, que relembra a saga de todos os gaúchos que deixaram o pago em busca de novas oportunidades, mas que levaram consigo sua cultura.

O prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior ressaltou o momento “em que todos nós fomos desafiados”, se referindo à pandemia. “O Galpão Virtual está se adaptando com muita maturidade e compreensão ao entender este cenário diferente e imprevisível que o mundo está vivendo”, elogiou. A secretária de Cultura do RS, Beatriz Araújo, lembrou que o Estado conseguiu preservar todos os investimentos na cultura criativa gaúcha, apesar dos efeitos da Covid-19. “A Lei de Incentivo à Cultura viabiliza este maravilhoso evento. É o governo do RS está presente, com a isenção de impostos”. Também participaram da live a gerente regional de Marketing de Experiência e Patrocínios da Cervejaria Ambev, Valeria Trento Cabrera, e o secretário adjunto de Cultura de Porto Alegre, Giovani Tubino.

O Galpão Virtual Universo Gaúcho será transmitido nos canais no YouTube do MTG e da FCG e na página do MTG no Facebook e também nas plataformas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O sinal das transmissões é livre para quem quiser retransmitir a programação do evento, patrocinado pela cerveja Polar, tanto para TV aberta como plataformas virtuais.

Confira a programação:

13/09/2020 – Domingo

12h: Abertura com Apresentação de Rogério Melo e Rinaldo Olivera

12h10min: Cerimônia Oficial de Abertura do Evento

12h20min: Show com Nicole Carrion

13h20min: Programação de Oficinas Culturais*

13h50min: Show com Érlon Péricles

14h50min: Programação de Oficinas Culturais*

15h15min: Show com Leonel Gomez

16h15min: Programação de Oficinas Culturais*

16h45min: Show com Neto Fagundes e Ernesto Fagundes

14/09/2020 – Segunda-Feira

18h: Abertura com Apresentação de Rogério Melo e Rinaldo Olivera

18h10min: Show com André Teixeira

19h10min: Programação de Oficinas Culturais*

19h45min: Show com Mauro Moraes

20h45min: Programação de Oficinas Culturais*

21h20min: Show com Joca Martins

22h20min - Palestra Virtual do Departamento Cultural do MTG

15/09/2020 – Terça-Feira

18h: Abertura com Apresentação de Maxsoel Bastos e Rinaldo Olivera

18h10min: Show com Ângelo Franco

19h10min: Programação de Oficinas Culturais*

19h45min: Show com Lincon Ramos

20h45min: Programação de Oficinas Culturais*

21h20min: Show com Tchê Guri

22h20min: Palestra Virtual Vídeo com Departamento Cultural do MTG

16/09/2020 – Quarta-Feira

18h: Abertura com Apresentação de Rogério Melo e Rinaldo Olivera

18h10min: Show com Capitão Faustino

19h10min: Programação de Oficinas Culturais*

19h45min: Show com Thomas Machado

20h45min: Programação de Oficinas Culturais*

21h20min: Show com Shana Muller

22h20min: Palestra Virtual Vídeo com Departamento Cultural do MTG

17/09/2020 – Quinta-Feira

18h: Abertura com Apresentação de Maxsoel Bastos e Rinaldo Olivera

18h10min: Show com Ricardo Tubino

19h10min: Programação de Oficinas Culturais*

19h45min: Show com João de Almeida Neto

20h45min: Programação de Oficinas Culturais*

21h20min: Show com João Luiz Correa

22h20min: Palestra Virtual Vídeo com o Departamento Cultural do MTG

18/09/2020 – Sexta-Feira

18h: Abertura com Apresentação de Rogério Melo e Rinaldo Olivera

18h10min: Show com Ita Cunha

19h10min: Programação de Oficinas Culturais*

19h40min: Show com Volnei Gomes e Grupo Cantando O Rio Grande

20h40min: Apresentação de Chula

20h45min: Programação de Oficinas Culturais*

21h15min: Show com Luiza Barbosa

22h15min: Programação de Oficinas Culturais*

22h30min: Show com Cristiano Quevedo

19/09/2020 – Sábado

18h: Abertura com Apresentação de Rogério Melo e Rinaldo Olivera

18h10min: Show com Leandro Berlesi

19h10min: Programação de Oficinas Culturais*

19h40min: Show com Grupo Alma Gaudéria

20h40min: Programação de Oficinas Culturais*

21h15min: Show com Grupo Mas Bah

22h15min: Programação de Oficinas Culturais*

22h30min: Show com Jorge Guedes e Família

20/09/2020 – Domingo

12h: Abertura com Apresentação de Rogério Melo, Rinaldo Olivera e Maxsoel Bastos

12h10min: Show com Jairo Lambari Fernandes

13h10min: Programação de Oficinas Culturais*

13h30min: Show com Luiz Carlos Borges

14h30min: Programação de Oficinas Culturais*

14h55min: Show com Gaúcho da Fronteira

15h55min: Programação de Oficinas Culturais*

16h30min: Show com César Oliveira e Rogério Melo

17h30min: Cerimônia de Encerramento

*As oficinas serão de escultura, pintura, dança, culinária campeira, cutelaria, artesanato