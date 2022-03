Gari morre atropelada na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

Uma gari da Cooperativa de Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre (Cootravipa) morreu no final da manhã desta quinta-feira em um acidente de trânsito ocorrido no bairro Costa e Silva, na Zona Norte da Capital.

A vítima, identificada como Kelen Terezinha da Silva Rodrigues, 43 anos, foi atropelada por um Ford Fiesta, na avenida Dante Ângelo Pilla, próximo da rótula com a rua Silvestre Félix Rodrigues. O carrinho de recolhimento de lixo na varrição do meio-fio foi também atingido pelo veículo. Uma colega da vítima conseguiu pular antes. A gari deixa esposo e uma filha jovem.

A ocorrência mobilizou a Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC), Instituto-Geral de Perícias (IGP), Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Houve bloqueio do trecho na área e desvio do tráfego.

O prefeito Sebastião Melo manifestou-se nas redes sociais. "Minha solidariedade à família da Kelen Teresinha da Silva Rodrigues, 43 anos, gari da Cootravipa há mais de 20 anos. Ela faleceu ao ser atropelada na Av. Dante Ângelo Pilla, bairro Costa e Silva, enquanto fazia varrição. DMLU e SMSUrb estão dando suporte à família e às apurações", postou no Twitter.

Já a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), por meio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), manifestou "profundo pesar" pelo falecimento da gari Kelen Teresinha da Silva Rodrigues, acrescentando ainda que está dando todo o suporte necessário aos envolvidos. " Lamentamos profundamente por esta triste e irreparável ocorrência", enfatizou em uma nota oficial.

"O DMLU e a SMSUrb estão acompanhando a situação e aguardarão o resultado das informações periciais para apurar as responsabilidades. Esclarecemos que os serviços de limpeza realizados em vias públicas possuem projeto de sinalização viário assinado por engenheiro de segurança com Anotação de Responsabilidade Técnica. Os garis recebem treinamento e orientação constante não apenas para posicionarem os cones nas vias como também para uso adequado de equipamentos de proteção individual e de proteção coletivos. Além disso, os técnicos em segurança do trabalho da prestadora de serviço acompanham as equipes na largada do serviço e devem inspecionar ao longo de todo o dia nas equipes de rua", destacou.