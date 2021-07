Governo do RS distribui mais de 340 mil doses de vacinas aos municípios gaúchos

publicidade

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) realizou nesta quarta-feira a distribuição de 340.738 doses de vacina contra a Covid-19 às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs). Deste total, 264.030 foram da Astrazeneca (185.920 para a primeira dose e 78.110 para a segunda dose), 36.108 da Pfizer (todas para primeira dose), e 40.600 da Coronavac - todas também para a primeira dose.

Os imunizantes foram distribuídos pela Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi). As vacinas chegaram ao Estado entre segunda e terça-feira. As doses de Coronavac e Astrazeneca destinadas à primeira aplicação serão utilizadas para ampliar a faixa-etária da campanha de vacinação nos municípios, não contemplando, nesta distribuição, as 29 cidades de fronteira com o Uruguai e a Argentina que receberam doses antecipadas na quinta-feira passada. As vacinas da Pfizer foram distribuídas de forma proporcional aos 497 municípios, para iniciar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades.

Desde cedo, a movimentação de vans de Porto Alegre, no caso da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e das prefeituras do interior do Estado foi tranquila na frente da sede da Ceadi na avenida Ipiranga, na zona Leste de Porto Alegre. Viaturas da Brigada Militar realizaram a segurança no local.

Todas as cargas foram entregues por via terrestre. A partir das 11h, as CRSs 8ª (Cachoeira do Sul), 13ª (Santa Cruz do Sul), 16ª (Lajeado), 18ª (Osório), e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre começaram a retirar as doses na Ceadi. Já os veículos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) saíram de Porto Alegre com destino a Caxias do Sul, Pelotas, Bagé, Santa Maria, Alegrete, Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, Passo Fundo, Erechim, Santo Ângelo, Cruz Alta, Santa Rosa e Ijuí.

Já os servidores municipais da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), em Porto Alegre, receberam hoje uma nova remessa das vacinas da Astrazeneca e Coronavac num total de 31.765 - os imunizantes serão utilizados para primeiras doses e 4.452 da Pfizer para adolescentes - primeira dose. Os imunizantes foram colocados na sala de imunização da DVS na avenida Padre Cacique, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Em uma ação rápida, os funcionários receberam as vacinas e trataram de realizar o armazenamento. Os imunizantes foram retirados na sede da Ceadi, na avenida Ipiranga, e transportado de van para a sede da DVS.