Governo do RS distribui nesta sexta vacinas contra Covid-19

publicidade

O governo do Rio Grande do Sul fará, nesta sexta-feira, a distribuição das vacinas contra a Covid-19, que chegam ao Estado na noite desta quinta-feira, às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs).

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), são 127,6 mil doses da Coronavac destinadas à segunda aplicação de quem já recebeu a primeira há 28 dias ou mais. Também serão distribuídas 135 mil vacinas AstraZeneca, todas para a segunda aplicação das pessoas vacinadas com a remessa recebida em 24 de fevereiro, levando em consideração os três meses de intervalo entre as doses para este produtor.

Distribuição

Segundo a SES, durante a manhã de sexta estarão disponíveis para retirada na Ceadi as vacinas das CRSs: 1ª (Porto Alegre), 3ª (Pelotas), 8ª (Cachoeira do Sul), 13ª (Santa Cruz do Sul), 16ª (Lajeado) e 18ª (Osório), além das destinadas à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.

Um veículo da SES Levará a Palmeira das Missões as cargas da 15ª (Palmeira das Missões) e da 2ª (Frederico Westphalen) CRSs, a Passo Fundo as cargas da 6ª (Passo Fundo) e 11ª (Erechim) CRSs, e a Santo Ângelo as cargas da 12ª (Santo Ângelo), 9ª (Cruz Alta), 14ª (Santa Rosa) e 17ª (Ijuí).

Por via aérea, com um helicóptero da Polícia Civil, serão levadas as doses das coordenadorias 4ª (Santa Maria), 10ª (Alegrete) e 7ª (Bagé), com pouso em Santa Maria e Bagé.

Durante a tarde, estarão disponíveis para retirada as cargas dos municípios da 1ª CRS próximos à capital: Alvorada, Canoas, Canoas, Gravataí, Montenegro, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Taquara e Viamão.

Segunda dose

Segundo a SES, as AstraZeneca que chegarão ao RS, na noite de hoje, ficarão reservadas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, até uma distribuição posterior, e também serão utilizadas para segundas doses. Ou seja, neste momento, todas deverão ser utilizadas para a segunda dose.

Em relação às Coronavac, ficarão faltando, ainda, 220.130 doses para completar a dose 2 das pessoas que já receberam uma dose deste produtor.

Veja Também