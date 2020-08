Grupo CMPC doa 600 mil máscaras cirúrgicas ao Ministério da Saúde

publicidade

Nesta sexta-feira, o Grupo CMPC anunciou em primeira mão ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, a doação de 600 mil máscaras cirúrgicas, que serão destinadas ao Ministério da Saúde. A divulgação foi feita em solenidade sobre a lei estadual de atenção à oncologia pediátrica no Rio Grande do Sul, que ocorreu na sede do Instituto do Câncer Infantil (ICI), em Porto Alegre. Na oportunidade, o Grupo também entregou 40 mil máscaras ao Instituto. Com essa ação, a companhia totaliza a doação de 1 milhão de unidades do principal item de proteção individual somente no Rio Grande do Sul, todas elas produzidas pela Softys, uma das empresas do Grupo e que é líder na América Latina em produtos de higiene e cuidados pessoais.

O evento contou com a presença do diretor-geral da CMPC, Mauricio Harger, do diretor-geral da Softys, Luis Delfim, do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, além do deputado federal, Luciano Zucco, do presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo, e do superintendente do Instituto do Câncer Infantil, Dr. Algemir Brunetto.

“Batalhamos diariamente dentro de nossas empresas, revisitamos protocolos de segurança, medidas de precaução, buscamos fortalecer tudo o que é possível para manter a segurança das pessoas. Mas este vírus chegou para nos fazer refletir e entender que devemos ser colaborativos. É preciso do esforço coletivo, entre nações, líderes, companhias ou qualquer que seja a instância. E foi por isso que mobilizamos nossos profissionais para a produção de máscaras cirúrgicas, um dos principais itens de segurança para evitar a disseminação do vírus”, destaca o diretor-geral da CMPC no Brasil, Mauricio Harger.

Para o diretor-geral da Softys, Luis Delfim, é um momento desafiador, mas também uma oportunidade de união e colaboração entre as instituições. “Não podemos esperar que apenas o poder público resolva sozinho os desafios da saúde. As empresas precisam ajudar com ações práticas e rápidas. Com essas doações estamos contribuindo para a proteção individual de milhares de pessoas”, ressalta.

Saiba mais sobre a ação

Assim que a pandemia teve início, entendendo que toda a iniciativa pelo bem da saúde das pessoas fará a diferença e, ao encontrar dificuldades na aquisição de máscaras cirúrgicas para os seus colaboradores e prestadores de serviços, o Grupo CMPC investiu na compra de máquinas para produzir o material de proteção. Já foram doadas mais de 4 milhões de máscaras para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco, onde estão localizadas as unidades industriais da Softys e da CMPC no Brasil.