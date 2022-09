Helicóptero atinge cabos de energia antes de cair com deputado em MG; veja vídeo

publicidade

Um vídeo flagrou o momento em que um helicóptero atingiu cabos da rede elétrica e caiu, na cidade de Engenheiro Caldas, a 319 km de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (21).

Na aeronave, estavam o deputado federal por Minas Gerais, Hercílio Coelho Diniz, o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso, e outras duas pessoas. Todos sobreviveram ao acidente.

Na gravação, é possível ver o helicóptero voando próximo a um campo de futebol, quando atinge cabos de energia. Neste momento, há um barulho de choque, e, logo em seguida, a aeronave perde estabilidade e começa a cair. No vídeo, é possível escutar uma mulher gritando assustada.

Em outra gravação, o helicóptero aparece com as hélices destruídas e tombado no chão, em uma área de brejo.

O Corpo de Bombeiros informou que o rompimento dos cabos de energia provocou um incêndio que se espalhou pela vegetação do local. Todas as vítimas sobreviveram e foram levadas para um hospital de Governador Valadares. Segundo a equipe do deputado, elas passam bem.

Confira o vídeo do acidente abaixo: