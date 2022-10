Helicóptero da FAB integra buscas por empresário desaparecido após queda de aeronave em Porto Alegre

publicidade

Um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) passou a integrar as buscas ao empresário Luis Cláudio Petry, desaparecido desde a noite dessa segunda-feira, quando o avião de pequeno porte que pilotava caiu no rio Guaíba, na zona Sul de Porto Alegre.

Há pouco, helicóptero da Força Aérea Brasileira se juntou às buscas pelo empresário desaparecido Luiz Cláudio Petry, depois do avião que pilotava cair no Guaíba, na zona Sul de Porto Alegre. Partes da fuselagem da aeronave já localizadas @correio_dopovo pic.twitter.com/bO09PldoMD — Felipe Faleiro (@felipefaleiro) October 4, 2022

O acidente ocorreu ainda na noite de ontem, quando a aeronave desapareceu após sobrevoar o Guaíba. Na manhã desta terça, o Corpo de Bombeiros localizou, a seis quilômetros da margem de Ipanema, a cauda e o motor do avião, que foram retirados pouco antes das 10h.

Destroços foram encontrados a seis quilômetros da costa / Foto: Guilherme Almeida

Momento em que peças do avião caído em Porto Alegre no final da tarde de ontem chegam à orla da praia de Ipanema, trazidas pela equipe de buscas. Piloto Luís Cláudio Petry ainda é procurado @correio_dopovo pic.twitter.com/CGSbVW89Xn — Felipe Faleiro (@felipefaleiro) October 4, 2022

Informações preliminares indicam que Petry é um piloto experiente e pilotava uma aeronave moderna, definida como "muito equipada". Ele tinha cursos para fazer pousos na água. O relato inicial apontou que o aparelho teria apresentado pane e a partir daí ele não teve condições de controlar. O avião teria entrado em queda livre.

Estão mobilizados nos trabalhos de resgate o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), através do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM) e da Companhia Especial de Busca e Salvamento (CEBS), além do apoio do Batalhão de Aviação da Brigada Militar. Seis homens atuam na área, sendo que três pertencem à equipe aquática e outros três formam o time de mergulho. Um civil também auxilia nas buscas com uma moto aquática. O helicóptero da Polícia Civil também presta apoio.

Buscas iniciaram ainda na madrugada de terça / Foto: Guilherme Almeida

