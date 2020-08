Homem morre após acidente na BR 290, em Eldorado do Sul

publicidade

Um homem de 34 anos, morador de Porto Alegre, morreu após se envolver em um acidente de trânsito do km 144 da BR 290, em frente ao pórtico do Guaíba Country Club, em Eldorado do Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na madrugada de sábado para domingo, por volta da 1h30min.

Um veículo Chevrolet Corsa de cor vermelha com placas de Arroio dos Ratos, que trafegava no sentido interior-Capital, acabou saindo da pista e colidiu contra uma estrutura de ferro, que perfurou a porta do carro e atingiu o abdômen do condutor.

Segundo a PRF, o condutor, morador de Porto Alegre, foi socorrido com lesões graves e faleceu na ambulância a caminho do hospital. O passageiro do veículo, também de 34 anos, morador de Arroio dos Ratos, teve lesões leves e também foi levado ao Hospital Regional de Guaíba.