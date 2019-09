Homem morre em acidente na BR 392, em Caçapava do Sul

publicidade

Um motorista, de 50 anos, morreu em um acidente na BR 392, na manhã desta segunda-feira, em Caçapava do Sul, região Sudoeste do Estado. O acidente ocorreu no km 241.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um GM Zafira, com placas de Santa Maria, transitava em direção a Santana da Boa Vista quando saiu da pista e colidiu na mureta de proteção da ponte sobre o Arroio Irapuá. O veículo caiu da ponte e capotou às margens do arroio. Devido a pista molhada pela chuva, a PRF trabalha com a hipótese de que uma aquaplanagem, associada com a velocidade desproporcional, tenha sido a causa do acidente.

Outros dois passageiros, de 31 e 39 anos, que estavam no veículo, tiveram lesões leves e foram atendidos pela SAMU. Ambos foram encaminhados ao Hospital Victor Lang. O motorista e os passageiros são naturais de Santa Maria, na região Central do Estado.