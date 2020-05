Hospital de campanha no Maracanã tem princípio de incêndio

publicidade

O hospital de Campanha no Maracanã sofreu um princípio de incêndio na manhã deste sábado, no dia em que vai ser inaugurado. Ele foi construído em 38 dias e funcionará na área externa do estádio.

De acordo com a SES (Secretaria de Saúde) uma equipe de brigadistas do hospital controlou o fogo causado por um curto-circuito. A estrutura e os equipamentos não foram danificados e o hospital está pronto para receber pacientes encaminhados pelo sistema de regulação.

Segundo o Governo do Estado, neste fim de semana serão abertos 170 dos 400 leitos do hospital, sendo 50 de UTI e 120 de enfermaria. Os outros 230 ainda vão ser finalizados e serão entregues à população até a próxima sexta-feira.

Wilson Witzel, governador do Rio, afirmou que o hospital tem uma complexidade maior que o feito na China, em 30 dias. "Em São Paulo de 9 a 10% dos hospitais são destinados à UTI. Aqui, 100% dos hospitais serão destinados à UTI", disse ele.