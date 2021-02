Imunização para idosos continuará na próxima semana em Porto Alegre

publicidade

A vacinação para os idosos acima dos 83 anos contra o coronavírus seguirá sendo realizada em Porto Alegre na próxima semana. A imunização será feita nos dez postos de saúde credenciados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Não há previsão até o momento da realização de drive-thrus na Capital. A aplicação da vacina será feita em dez postos de saúde e é estendida também para idosos acamados e internados em instituições de longa permanência. Segundo a SMS, no momento, não há vacina para outras faixas de idade. Os profissionais da SMS prosseguem com visitas domiciliares para imunizar idosos acamados, além da aplicação da segunda dose em idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência, cuidadores, profissionais de saúde e indígenas. As dez unidades de saúde da Capital atendem das 8h às 17h.

Na manhã desta sexta, o movimento voltou a ser tranquilo nas unidades de saúde da Capital. No posto de saúde Camaquã e no Centro de Saúde Modelo, não foram registradas filas. O atendimento dos profissionais que realizavam o cadastramento dos idosos e de quem aplicava o imunizante foi extremamente rápido. Na unidade de saúde Camaquã, Marta Cezimbra, 84 anos, ficou surpresa com o pouco movimento no posto. "Estou feliz por ter sido vacinada. Espero que todos os brasileiros recebam a vacina", ressaltou. Moradora do bairro Jardim Vila Nova, Fernanda Peres Magalhães, 83 anos, elogiou a atenção e o carinho dos profissionais de saúde que realizaram a vacinação.

Veja Também

A Secretaria Municipal da Saúde informa que para receber a vacina é preciso que o idoso tenha um documento de identificação e comprovante de residência, pois somente moradores de Porto Alegre podem ser imunizados contra a Covid-19. O atendimento é realizado nas unidades de saúde Camaquã, São Carlos, IAPI, Morro Santana, Clínica da Família Álvaro Difini, Moab Caldas, Assis Brasil, Santa Marta, Centro de Saúde Modelo e Santa Cecília. Já os postos de saúde São Carlos, Morro Santana e Moab Caldas oferecem a possibilidade de vacinação no automóvel.