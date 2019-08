Incêndio atinge sede da Polícia Rodoviária Federal em Porto Alegre

publicidade

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio no prédio da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Porto Alegre. Localizado na Avenida dos Estados, as chamas começaram por volta das 13h deste domingo. Por conta disso, o edifício foi evacuado e o telefone de emergência 191 está inoperante.

As chamas começaram no segundo andar, onde fica a casa de máquinas dos elevadores e sistemas de ar condicionado. Dois caminhões dos bombeiros ainda trabalham na ocorrência. A suspeita é de que tenha ocorrido um curto circuito, mas ainda não há laudo da perícia.

Poucas pessoas estavam no prédio no momento do incêndio. Com a evacuação do edifício, segundo a assessoria de imprensa da PRF, ninguém ficou ferido.