Incêndio atinge UTI Covid-19 em Ribeirão Preto, em São Paulo

A ala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusiva para Covid-19 do Hospital Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi atingido por um incêndio na manhã desta quarta-feira. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações do hospital por meio de nota, por volta das 9h45 houve um pequeno curto circuito na régua de gás na sala da unidade coronariana. “De imediato foram tomadas providências pela equipe do hospital e chegada da brigada de emergência com brevidade”, diz a nota.

De acordo com as informações do hospital, por medida de segurança os pacientes foram removidos imediatamente do setor, os funcionários foram retirados do local e todos passam bem.