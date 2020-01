Incêndio deixa cinco feridos em Gramado

publicidade

Um incêndio na madrugada de domingo deixou pelo menos cinco pessoas feridas em um restaurante de Gramado. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, as chamas tiveram início na cozinha do restaurante La Casa D´Fondue, localizado na rua Ângelo Bisol, no centro da cidade, após um funcionário do estabelecimento tentar reabastecer o reservatório que mantém a chapa aquecida do fondue com quantidade excessiva de álcool. Ao manusear o recipiente com o líquido, o jovem acabou provocando explosão no local.

Com cerca de 80% do corpo queimado, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre. Os outros quatro feridos foram atendidos no Hospital São Miguel, em Gramado, e não correm risco de morrer.

Conforme o sargento Jaques Marques, o incêndio começou por volta da meia-noite. "O rapaz foi abastecer o rechaud de fondue, que usa álcool, quando aconteceu a explosão. Havia bastante álcool, e isso causou queimaduras nele e em outras pessoas", afirma.