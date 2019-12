Instabilidade retorna e RS terá calor intenso e risco de temporais neste sábado

publicidade

O sol aparece com nuvens na maioria das regiões o Rio Grande do Sul neste sábado. O tempo deve ficar instável ainda na primeira metade do dia na região Oeste e de forma localizada nas demais regiões no decorrer do dia, especialmente no período da tarde.

Segundo a MetSul Meteorologia, há risco de chuva isolada e intensa e de temporais localizados no Estado. A temperatura marcará acima dos 30ºC em quase todas as regiões, com exceção do Extremo Sul. Na região Metropolitana, as máximas devem ficar em torno dos 35ºC – podendo ser ainda mais altas nas regiões dos Vales. Em Porto Alegre, os termômetros marcam mínima de 17ºC e máxima de 35C neste sábado.

Mínimas e máximas

Torres 18ºC / 30ºC

Caxias do Sul 14ºC / 32ºC

Erechim 18ºC / 33ºC

Santa Rosa 20ºC / 37ºC

Santa Maria 17ºC / 32ºC

Uruguaiana 20ºC / 28ºC

Pelotas 17ºC / 28ºC

Chuí 18ºC / 27ºC