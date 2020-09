Internações por coronavírus em leitos de UTI têm queda em Porto Alegre

publicidade

As internações por conta do novo coronavírus registraram queda na ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) dos hospitais de Porto Alegre. De um total de 700 pacientes em leitos de UTI, 279 testaram positivo para a Covid-19 e outros 28 eram suspeitos. A taxa de ocupação geral se manteve estável nesta terça-feira em relação ao dia anterior e atingiu 87,3%.

Ernesto Dornelles, Vila Nova e Restinga não haviam atualizado os dados até o começo da noite. Dos 17 hospitais, três operavam com capacidade máxima e oito registravam ocupação das UTI superior a 90%.

Nas últimas semanas, as unidades de internação de pacientes críticos com Covid-19 do Clínicas apresentaram redução de demanda que foi seguida de estabilidade de ocupação. Por conta disso, foi possível encerrar nesta terça-feira a utilização de uma unidade com sete leitos críticos de CTI que eram dedicados a casos do coronavírus. Em caso de necessidade, eles podem ser reativados.

A medida foi acertada com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e repercute na economia de recursos públicos, pois a manutenção de leitos de alta complexidade para o coronavírus gera custos.

Os profissionais que atuavam neste cluster de CTI serão realocados para outras áreas em que são necessários. O hospital organiza ainda uma escala de férias, pois as equipes de Terapia Intensiva tem trabalhado ininterruptamente desde o início da pandemia. Assim, também estarão prontos caso ocorra uma segunda onda da Covid-19. O hospital continua analisando permanentemente o cenário para determinar suas medidas, com cautela e responsabilidade.

A ação é parte do planejamento da retomada das atividades assistenciais, que depende principalmente da disponibilidade de recursos humanos. Todos os cuidados, como evitar aglomerações, utilização de EPIs e higiene correta e frequente das mãos estão mantidos.