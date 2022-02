Internações por Covid-19 diminuem pelo sexto dia seguido no RS

publicidade

As internações por conta do coronavírus em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) seguem apresentando redução no Rio Grande do Sul neste domingo. Com 494 pacientes com diagnóstico de Covid-19, o sistema de saúde registrava redução dos casos graves em decorrência da doença pelo sexto dia seguido. De acordo com o Painel Coronavírus RS, da Secretaria Estadual da Saúde (SES), é o menor número de internações em leitos de terapia intensiva em três semanas.

Desde a semana anterior, quando a rede hospitalar chegou a registrar 583 pacientes com a doença, a ocupação de leitos de UTIs destinados a pessoas com a Covid-19 mantém tendência de queda. As internações em leitos clínicos também apresentavam diminuição nos últimos três dias e totalizavam 1.003 pacientes – menor número desde 23 de janeiro, quando havia 988 hospitalizações.

Conforme boletim epidemiológico da SES, mais 26 pessoas perderam a vida em decorrência da Covid-19. Em fevereiro, já 820 mortes por conta da doença. O total de óbitos desde o início da pandemia chega a 37.908. A SES confirmou 4.187 novos casos da doença, elevando o total de fevereiro para 162.546 – que já o terceiro mês com maior número de contágio de Covid-19.

Em Porto Alegre, com 631 pacientes em estado grave, as internações apresentavam estabilidade, com 87,76% dos leitos ocupados. Do total, 147 pacientes tinham diagnóstico para a Covid-19. Os hospitais Ernesto Dornelles e Nossa Senhora da Conceição operavam acima da capacidade. Outras instituições referência no tratamento da doença apresentavam ocupação superior a 90%, como Hospital de Clínicas, Santa Casa e Mãe de Deus.

