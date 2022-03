Internações seguem em queda e ocupação de leitos de UTI cai a 77,6% em Porto Alegre

publicidade

Com avanço da vacinação contra a Covid-19, a ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) na Capital apresentava redução no início da noite desta terça-feira em relação à véspera, com 578 pacientes em estado grave e taxa de lotação de 77,69%. No dia anterior eram 592. Do total, 129 tinham diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Pela primeira vez na semana, o índice de ocupação de leitos de terapia intensiva fica abaixo dos 80%.

A redução das hospitalizações ocorre após a Capital registrar durante boa parte do mês de fevereiro ocupação superior a 90%. Mesmo diante desse cenário, o Hospital Ernesto Dornelles operava acima da capacidade, com 49 pacientes em leitos de terapia intensiva e 122,5% de taxa de lotação. Onze apresentavam diagnóstico positivo para Covid-19.

Referência no tratamento da doença, o Hospital Nossa Senhora da Conceição tinha 50 leitos de UTI ocupados e também operava acima da capacidade, com 113,64% de lotação. Do total, 26 tinham Covid-19. Pronto Socorro e os hospitais São Lucas e Clínicas não tinham atualizado os dados referentes a internações até o início da noite.

No Rio Grande do Sul, as internações em leitos de terapia intensiva também seguem em queda, com 1.765 pacientes em estado grave. A taxa de ocupação geral era de 57,3%. As hospitalizações por conta da Covid-19 totalizavam 426 casos – menor número desde 24 de janeiro, quando havia 419 pessoas com a doença.

Veja Também