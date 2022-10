Jogos Municipais da 3ª Idade ocorrem em clima festivo em Porto Alegre

publicidade

A 19ª edição dos Jogos Municipais da 3ª Idade de Porto Alegre, ocorrida neste sábado no Parque Poliesportivo da PUCRS, veio com uma novidade em 2022. O evento, que não havia sido realizado nos dois últimos anos, em razão da pandemia, agregou participantes de outros municípios do Estado, além da Capital. Ao todo, foram 420 participantes de 32 equipes, competindo nas modalidades de câmbio, basquete reloginho e jogos de tabuleiro, como xadrez e damas.

Os jogos são promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), e o evento coincide com o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade, também celebrados hoje. “É um momento de muita integração e socialização. Temos aqui idosos com 70, 80, 90 anos e até de mais idade. Além de praticar os exercícios que beneficiarão o corpo e a mente, eles estabelecem novos vínculos de relacionamento e amizade”, afirmou a secretária da SMELJ, Débora Garcia.

O clima na cerimônia de abertura foi amistoso e festivo. Os idosos participantes exibiam as flâmulas de suas equipes, e o ato foi acompanhado pela Banda Municipal de Porto Alegre, e o público presente, cerca de 500 pessoas, lotou as arquibancadas do ginásio. Entre os participantes, estava a aposentada Marilene Peixoto da Costa, moradora do bairro Partenon, e que treina câmbio no Parque Ararigboia, no Petrópolis.

“É uma sensação muito boa, renova as energias. Há mais de 20 anos participo deste evento. É também sempre muito bom rever o pessoal, já que esta pandemia nos deixou muito restritos dentro de casa. Só de estar aqui, somos vencedores”, disse ela. O vereador Alvoni Medina, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa, afirmou que os idosos são pessoas que têm muito a contribuir com a sociedade. “Ver este ginásio lotado com pessoas que se cuidaram no passado, para hoje estar aqui, com saúde, traz uma felicidade que é fundamental”, ressaltou ele.

Conforme ele, autor da lei municipal que estabelece o câmbio como esporte símbolo do idoso em Porto Alegre, a tendência é que cresça ainda mais este movimento de valorização das atividades esportivas para a terceira idade. “Fico maravilhado de fazer parte deste momento tão especial, que traz esta dignidade, saúde e vigor aos idosos. Como presidente da Frente Parlamentar, me sinto honrado”, observou Medina.

Uma grande surpresa também fez parte da abertura dos jogos em Porto Alegre: a presença do ex-presidente da Câmara Municipal, Professor Garcia, autor da lei que instituiu a competição. Ele foi saudado pelos participantes e público presente. “O esporte sempre foi uma alegria muito grande para mim. O volume de outras cidades participantes mostra que este evento tem cada vez mais força”, comentou.