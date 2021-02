Jovem morre ao colidir carro em muro de residência em Erechim

publicidade

Um jovem de 23 anos, morreu na manhã desta terça-feira, após se envolver em acidente de trânsito, no bairro Santa Catarina, em Erechim. A vítima conduzia um Ford Fiesta que acabou saindo da pista, colidindo contra a cerca de uma residência, na esquina das ruas Ernesto Galli e Vicente Dal Vesco.

O veículo invadiu o pátio do local e bateu contra uma pequena árvore e na parede da casa. O socorro foi acionado, mas o jovem foi encontrado já sem vida no interior do carro.

De acordo com moradores das proximidades, a vítima seria moradora do bairro Santa Catarina, e o veículo teria sido visto em ziguezague pela rua, pouco antes do acidente. As autoridades ainda não descartam que ele possa ter sofrido um mal súbito.