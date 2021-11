Justiça Federal nega liminar e mantém realização das eleições na OAB/RS nesta segunda

publicidade

O juiz federal Tiago Scherer indeferiu, no final da noite passada, a liminar que pedia o adiamento das Eleições 2021 da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS). Com isso, o pleito será realizado como previsto, ao longo desta segunda-feira (22), em uma plataforma online.

A postergação do processo eleitoral havia sido requerido pela Chapa 2, chamada “Somos Tod@s OAB – Muda OAB/RS”, que faz oposição à atual gestão da entidade. O grupo fez uma série de questionamentos sobre a segurança do voto, uma vez que a atual direção da Ordem não estaria permitindo a inspeção do software usado nas eleições.

“A direção optou por uma tecnologia fechada e que não será auditada antes das eleições, contrariando a recomendação da comunidade científica de uso de tecnologias abertas, suscetíveis a verificações por qualquer interessado”, afirmou ontem, em nota, o candidato à presidência da OAB/RS pela Chapa 2, o advogado Paulo Torelly.

Em sua decisão, o juiz federal responsável pelo caso ponderou que as dúvidas foram “afastadas por profissional técnico chamado especialmente pela OAB”. Tiago Scherer também destacou que os resultados são reversíveis em caso de fraude, uma vez que o pleito “poderá ser anulado para que se possa renovar licitamente o procedimento”.

A eleição para gestão 2022/2024 da OAB/RS será a primeira realizada de forma online na história da entidade, tendo como candidatos Leonardo Lamachia (situação) e Paulo Torelly (oposição). O processo começou às 8h e se estende até as 18h. A expectativa é de que os resultados sejam divulgados ainda hoje.