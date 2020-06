Letalidade da Covid-19 é 5 vezes maior em idosos no Rio Grande do Sul

publicidade

Com 17.128 casos confirmados da Covid-19 e 387 óbitos, o Rio Grande do Sul apresenta uma taxa de letalidade de 2,3%, se consideradas todas as faixas etárias infectadas pela doença. No entanto, levando em conta somente pacientes acima de 60 anos, 2.650, o número chega a 11,6%, um aumento de 5x, indicam dados do boletim epidemiológico, da Secretaria Estadual da Saúde (SES) reportados nesta quarta-feira.

Do total de vítimas no Estado, 308 mortes são de pessoas do considerado grupo de risco, com 60 anos ou mais, enquanto outras 79 representam pessoas de outras idades. Conforme dados da SES, 127 óbitos são de idosos com 80 anos ou mais, 102 de pessoas entre 70 e 79 anos, e 79 mortes entre 60 e 69 anos.

A faixa etária com maior incidência da Covid-19 se concentra entre os 30 e 39 anos, com 4.110 infectados pela doença, no entanto, este grupo registra 11 óbitos, uma taxa de letalidade de 0,26%, 44 vezes menor que no grupo de risco.