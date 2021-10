Lojas têm autorização para funcionar no feriado em Porto Alegre

publicidade

As lojas da capital gaúcha têm autorização legal para abrir no feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. A regra está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria entre o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas-Poa) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre (Sindec-Poa), sindicatos representantes dos empresários do comércio e dos empregados no setor, respectivamente. O documento prevê a obrigatoriedade de acordo coletivo por parte das lojas que querem contar com apoio dos colaboradores aos domingos e feriados.

O Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio Grande do Sul (Sindigêneros-RS) destaca que todas as empresas que fizeram adesão ao acordo coletivo de trabalho especial para o trabalho em feriados junto ao Sindec-Poa, com a assistência do Sindigêneros-RS, poderão funcionar normalmente, com a utilização da mão de obra de seus colaboradores, no feriado de 12 de outubro, em Porto Alegre, respeitadas as regras previstas no referido instrumento coletivo.

Já os bancos não irão funcionar na terça-feira, feriado de 12 de outubro. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) enfatiza que não haverá expediente nas agências, mesmo nas localidades em que a data tenha sido antecipada. Na segunda-feira,11, os bancos abrem normalmente nas localidades que não tiverem feriados municipais.As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.Os bancos reforçam a necessidade de que os clientes e o público em geral evitem ao máximo o comparecimento presencial nas agências bancárias. As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e os carnês com vencimento em 12 de outubro poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira, 13.

Segundo o Sindicato dos Agentes Lotéricos do Rio Grande do Sul (Sincoergs), as lotéricas estarão fechadas no feriado em função das questões trabalhistas.,as estarão abertas no sábado, 09, e na segunda-feira,11. A entidade destaca que as contas que vencem no sábado e domingo devem ser pagas na segunda-feira para não incorrer em atrasos. As que vencem no dia 12, podem ser quitadas no dia 13.

As agências dos Correios estarão fechadas no feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. No entanto, não haverá alterações no atendimento nos demais dias do feriadão. As unidades que têm expediente aos sábados funcionarão normalmente no dia 9. Na segunda-feira,11, toda a rede de atendimento estará aberta ao público.

Os horários de ônibus no feriado seguem e tabela de domingo, que estão no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC). A assessoria da Fraport Brasil–Porto Alegre informa que aguarda a movimentação de aproximadamente 13 mil passageiros por dia, embarcando e desembarcando, entre 8 e 12 de outubro. Não há previsão de voos extras.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalhará normalmente com todas as coletas durante o feriado: domiciliar, seletiva e de resíduo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7h às 12h e das 13h às 16h.O DMLU atende pelo sistema 156.