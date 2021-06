Lote com mais de 219 mil doses de vacina chega hoje ao Rio Grande do Sul

publicidade

O novo lote com 219,5 mil doses da vacina da AstraZeneca deve chegar ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, às 19h25min. O voo AD 4196 irá aterrisar no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na zona Norte de Porto Alegre.

Conforme os dados dessa terça-feira da Secretaria Estadual de Saúde, o Estado vacinou 3.378.759 com a primeira dose e 1.575.886 com a segunda, totalizando 4.954.645 doses aplicadas. Até o momento, o Rio Grande do Sul recebeu 6.765.020 e distribuiu 6.128.972.

Nesta quarta, Porto Alegre iniciou a vacinação de mulheres e homens com 56 anos ou mais sem comorbidades. Além deles, a imunização também está disponível para profissionais da Educação do ensino médio de escolas particulares.

Na última sexta-feira, o governador Eduardo Leite anunciou um calendário de vacinação contra a Covid-19 para toda a população adulta do Estado. A estimativa do Piratini é iniciar a imunização de todos os residentes que tenham a partir de 18 anos até o fim de setembro. Com isso, o governo espera chegar ao fim de 2021 com toda a população vacinável já tendo tido a oportunidade de receber as duas doses de alguma vacina anticovid.