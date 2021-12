Mais de 20 cidades gaúchas registram novas mortes por Covid-19

publicidade

Vinte e duas cidades do Rio Grande do Sul reportaram , nas últimas 24 horas, 28 novas mortes em decorrência do coronavírus. Com a atualização, o Estado passa a contabilizar 36.145 vidas perdidas pela Covid-19 desde o início da crise sanitária. De acordo com a Secretaria de Saúde, foram 543 óbitos em novembro, 99 a menos em relação ao mês anterior.

De acordo com o boletim de hoje, 874 novos infectados foram inseridos no sistema, totalizando 1.492.136 casos confirmados. Destes, 1.451.566 (97%) são de pessoas recuperadas e 4.324 de pacientes com a doença ativa. O acumulado mensal de casos confirmados também reduziu em novembro se comparado com outubro. Ao todo, foram 17.194 casos, 12,4 mil a menos do que o mês anterior, quando foram 29.643 registros.

A ocupação de leitos em unidades de terapia intensiva (UTIs) no RS é de 59,1% na tarde de hoje. A rede hospitalar conta com 1.900 pacientes internados em estado grave - 331 deles com Covid-19. Outros 3.221 leitos permanecem desocupados.

