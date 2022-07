Massa de ar quente cobre o RS no começo desta quinta-feira

publicidade

O sol aparece com nuvens em quase todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Contudo, em diversas regiões ocorre períodos de maior nebulosidade, com céu nublado a encoberto em parte do dia. Há chance de chuva isolada e passageira no interior, mas em poucos locais.

Uma massa de ar quente cobre o Estado no começo do dia, mas um ar frio avança no decorrer do período a partir do Oeste e do Sul, de acordo com a MetSul. Por isso, após uma tarde quente para julho em muitas cidades, a temperatura estará mais baixa à noite, quando ocorrem as mínimas desta quinta. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 15ºC e 23ºC.

Veja Também

Mínimas e máximas no RS nesta quinta

Torres 16 ºC / 24 ºC

Caxias do Sul 14 ºC / 22 ºC

São Miguel 17 ºC / 27 ºC

Santa Rosa 17 ºC / 27 ºC

Santa Maria 16 ºC / 23 ºC

Uruguaiana 15 ºC / 19 ºC

Pelotas 11 ºC / 18 ºC