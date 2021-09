Mega-Sena acumula pela 5ª vez e próximo prêmio pode chegar a R$ 45 milhões

publicidade

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.407 da Mega-Sena. O prêmio, que acumulou pela 5ª vez consecutiva, chegará a R$ 45 milhões no próximo sorteio, no sábado (11). Foram sorteadas as seguintes dezenas: 13 - 17 - 31 - 43 - 54 - 55.

Acertaram a quinta 45 apostas, que vão receber R$ 62.896,47 cada uma. Já a quadra teve 4.411 apostas ganhadoras, que vão ganhar cada uma R$ 916,65.

Para concorrer nos sorteios, o apostador precisa ir a uma casa lotérica ou entrar no sistema digital da Caixa e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.