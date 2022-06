Mega-Sena acumulada sorteia R$ 9 milhões

publicidade

A Mega-Sena volta a ser sorteada nesta quarta-feira com a promessa de pagar R$ 9 milhões ao apostador que cravar sozinho as seis dezenas reveladas pela loteria. O sorteio está marcado para as 20h no Espaço da Sorte, que fica na avenida Paulista, em São Paulo (SP), e tem transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Caso leve o prêmio sozinho do concurso 2.489 da loteria, o apostador poderá aplicar toda a bolada na poupança e obter um rendimento mensal de R$ 50.021,99. O ganho ainda poderá ser impulsionado com investimentos mais rentáveis, com a mesma segurança da caderneta.

Para concorrer ao prêmio, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números no volante. É possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números a pessoa marcar, maior será o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.

No último concurso, realizado no sábado, as dezenas sorteadas pela loteria foram: 17 — 31 — 34 — 40 — 56 — 57. Apesar de ninguém ter faturado o prêmio principal, o concurso premiou 39 apostadores com a quina, que terão o direito de sacar R$ 54.865,83 cada. Outros 2.541 acertaram a quadra e têm o direito de receber R$ 1.202,99 cada.