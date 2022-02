Ministério da Saúde e Butantan negociam 10 milhões de doses pediátricas

publicidade

O Instituto Butantan e o Ministério da Saúde negociam a compra de 10 milhões de doses da CoronaVac para a imunização de crianças contra a Covid-19. A pasta fez o pedido ao laboratório, que analisa o contrato há alguns dias. A resposta deve ser divulgada assim que o instituto tiver avaliado a proposta para a assinatura da encomenda, que deve ocorrer em breve.

O Ministério da Saúde realizou a contagem com os estados para saber a quantidade de doses necessárias e agora aguarda resposta oficial do instituto para dar andamento ao processo de compra das doses.

CoronaVac para crianças

O estado de São Paulo vacinou no dia 20 de janeiro a primeira criança com o imunizante CoronaVac, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o público infantojuvenil. A perspectiva do governo do estado é vacinar todas as crianças paulistas com o imunizante em um período de três semanas.

A primeira aplicação, no estudante Caetano de Jesus Moreira, ocorreu na Escola Estadual Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste paulistana, onde outras cem crianças desse grupo receberam a primeira dose.

Segundo o governador João Doria (PSDB), o Instituto Butantan vai atender à demanda integral do Governo de São Paulo para vacinar todas as crianças no estado, além de disponibilizar as doses remanescentes para o Ministério da Saúde.

Caso o governo federal não as aceite, prosseguiu Doria, elas serão disponibilizadas para os estados interessados. O governador assegurou a imunização dos 4,3 milhões de crianças de 5 a 11 anos no estado em até três semanas. Ao todo, haverá 5,5 mil pontos de aplicação da vacina, seja da CoronaVac, seja da Pfizer.

Liberação da Anvisa

No início da tarde de 20 de janeiro, assim que os técnicos da Anvisa autorizaram o uso emergencial da vacina produzida pelo Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, o governador João Doria comemorou o feito em suas redes sociais. "Prepare o braço, molecada! Anvisa autoriza vacinação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com a CoronaVac. Iniciaremos imediatamente a vacinação. Esperamos imunizar toda a garotada em, no máximo, três semanas", escreveu ele em sua conta no Twitter.

A aplicação do imunizante ocorrerá em duas doses, com intervalo de 28 dias, e está liberada para o público com comorbidades, exceto imunossuprimidos. O Instituto Butantan tem, segundo o governo do estado, 15 milhões de doses da CoronaVac prontas e disponíveis para a vacinação de crianças da faixa etária de 5 a 11 anos.

Desse total, segundo o presidente do instituto, Dimas Covas, 4 milhões de doses foram enviadas ao governo paulista e outros 4 milhões ainda serão encaminhados à gestão de Doria. Os 7 milhões de doses restantes seriam ofertados ao Ministério da Saúde.

"Isso nos permitirá, em São Paulo e em outros estados, vacinar rapidamente com a primeira dose toda a quantidade de crianças que compõem essa faixa etária em até três semanas", disse o governador.

Dimas Covas afirmou que o processo de vacinação em São Paulo pode começar imediatamente. "Temos toda a estrutura pronta para levar a vacina a todos os 645 municípios", disse Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunização.