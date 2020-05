Ministro da Saúde deixa Palácio da Alvorada sem falar com a imprensa

publicidade

O ministro da Saúde, Nelson Teich, deixou o Palácio da Alvorada nesta sexta, cerca de meia hora após chegar à residência oficial do presidente Jair Bolsonaro. O ministro não falou com a imprensa. As duas autoridades se encontraram após o ministro da Saúde ter mudado o tom sobre os planos de flexibilizar o isolamento social, defendidos pelo presidente.

Ele afirmou que o momento é impróprio, dado o avanço crescente de mortes e contaminações em todo o País. Teich também admitiu que o Brasil pode vir a registrar cerca de mil mortos por dia.