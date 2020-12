Morre Osmar Ferreira Labres, criador do cachorro do Rosário, em Porto Alegre

publicidade

O empresário Osmar Ferreira Labres, 83 anos, criador do cachorro-quente do Rosário, faleceu neste final de semana em Porto Alegre. Internado há sete dias na Fundação Universitária de Cardiologia, na Capital, ele foi vítima de choque séptico e de acidente vascular cerebral.

O empresário será sepultado neste domingo no cemitério Cruz das Almas, na cidade de Bom Retiro do Sul. Na manhã de hoje, no cemitério Jardim da Paz, no bairro Agronomia, em Porto Alegre, familiares e amigos participaram do velório de Labres. Um dos três filhos de Osmar, José Labres (além de Raquel e Fernando) lembrou a trajetória do pai no comando do tradicional lanche que ficou conhecido entre os gaúchos.

José Labres lembrou que o pai iniciou sua trajetória vendendo cachorro-quente em uma carrocinha ao lado do Colégio Rosário, no bairro Independência, em 1962. A delícia ganhou fama, que se espalhou pela Capital. A receita do molho veio da mãe de Labres, que trabalhava como cozinheira em um bar de Taquari.

Curiosamente, o cachorro não continha milho, pois o empresário considerava que o vegetal estragava fácil e poderia fazer mal ao cliente. "O pai trabalhava no preparo dos temperos e também aparecia para supervisionar os trabalhos. Com a pandemia da Covid-19, decidiu não sair mais de casa", recordou o filho.

José Labres, que estava ao lado do gerente Isaac Machado, lembrou que inicialmente, o negócio teve outros nomes como Cachorro do Banzé e Cachorro do Perdigão. Mas a carrocinha ficou bastante associada ao ponto, e a clientela passou a chamá-la de Cachorro do Rosário. Na carrocinha ao lado do colégio Rosário trabalham 18 funcionários.

José disse que o pai ficou bastante abalado com a decisão da Justiça que determinou que o criador do Cachorro do Rosário ficasse sem o direito de usar a marca. A ideia, segundo José Labres, é que a família siga cuidando do tradicional cachorro quente comercializado ao lado do colégio Rosário.