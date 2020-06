Mortes por Covid-19 passam de 300 no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul passou das 300 vítimas fatais por Covid-19 nesta terça-feira. O balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) informa que 302 pessoas morreram devido à doença no Estado. O número, porém, já é maior, conforme levantamento das secretarias municipais, que contam, pelo menos 308 mortos.

Apenas nesta terça, a SES incorporou ao seu sistema mais 604 casos da Covid-19, que já totalizam 12.802. Ainda forma excluídos 52 casos por duplicidade ou revisão de resultado, segundo a a pasta. Nesta terça, o município de Lajeado, com 50 casos, teve a maior expansão no número de diagnósticos. A cidade do Vale do Rio Pardo é o principal foco da doença no RS, com 1.438 registros, segundo a SES.

O novo coronavírus já infectou pessoas em 331 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Dos 12.802 casos já computados, 10.410 já foram considerados recuperados – um índice que de 81%.

Óbitos ainda não contabilizados pela SES

Alegrete - mulher, 70 anos

Bento Gonçalves - homem, 71 anos

Gravataí - mulher, 61 anos

Santa Maria - homem, 76 anos

São Leopoldo - homem, 56 anos

Porto Alegre - homem, 60 anos

Viadutos - mulher, de 83 anos