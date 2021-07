Movimento é intenso na procura por vacinação contra Covid-19 neste domingo em Porto Alegre

publicidade

O movimento foi intenso na procura por vacinação contra Covid-19 neste domingo em Porto Alegre. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o atendimento fluiu rápido na Unidade Móvel instalada na UniRitter - FAPA, no Passo das Pedras, onde ocorreu a imunização.

O serviço atendeu pessoas com 31 anos ou mais com primeira e segunda dose (AstraZeneca e Coronavac) no local até as 13h, quando foi encerrada a vacinação neste domingo.

Nesse sábado, foram aplicadas 4.267 doses de vacinas contra a Covid-19 nos dois locais onde ocorreu a imunização em PortoAlegre. Foram 2.714 vacinas de primeira dose e 1.553 de segunda dose.

A partir desta segunda-feira será retomada a vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre para adolescentes com comorbidades e para gestantes e puérperas. O final de semana foi reservado apenas para imunizar pessoas com 31 anos ou mais, além do público já contemplado anteriormente pela campanha.

De acordo com a SMS, a ampliação de novas faixas etárias e público prioritário para vacinação contra Covid19 em Porto Alegre só poderá ser feita a partir da chegada de novas doses vindas do Ministério da Saúde.

11h02 - Movimento intenso mas fluindo rápido na Unidade Móvel instalada na UniRitter - FAPA, no Passo das Pedras. Até o momento, mais de 500 doses foram aplicadas. Serviço segue atendendo pessoas com 31 anos ou mais com primeira e segunda dose (AstraZeneca e Coronavac) até 13h. pic.twitter.com/O01Mf2XW02 — Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (@saudepoa) July 25, 2021

Agendamento

De acordo com a Prefeitura, a partir desta segunda-feira, será disponibilizada a aplicação da segunda dose de Coronavac/Butantan, mediante o agendamento prévio pelo aplicativo 156+POA. Quatro unidades de saúde irão oferecer o serviço: Bananeiras, Cristal, Chácara da Fumaça e São Cristóvão.

As agendas já estão disponíveis para aplicação das 10h às 19h (exceto a Unidade Bananeiras, que funcionará das 9h às 17h), para todos os vacinados com a primeira dose há 28 dias ou mais. O número de unidades que oferecem aplicação da segunda dose de Oxford/AstraZeneca por agendamento pelo app também será ampliado.

A vacinação estará disponível para todas as pessoas vacinadas com o imunizante há 12 semanas, em 6 unidades de saúde: Belém Novo, Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém, Santo Alfredo, São Cristóvão e Vila Jardim. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h.

Outros agendamentos

A Prefeitura também disponibilizou o agendamento da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 31 anos ou mais, de segunda a sexta-feira, em período noturno (das 18h às 21h), em três unidades de saúde: São Carlos, Morro Santana e Tristeza. Já a retomada da aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer/Comirnaty depende da chegada de nova remessa de imunizantes.

Para fazer o agendamento, basta fazer o download do aplicativo 156+POA, verificar os locais e escolher os horários disponíveis. O serviço está disponível para celulares das plataformas Android e IOS.

Confira as unidades de saúde que disponibilizam vacinação por agendamento:

Primeira dose - segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, exclusivamente para pessoas com 31 anos ou mais:

São Carlos - avenida Bento Gonçalves, 6670 - Partenon

Morro Santana - rua Marieta Menna Barreto, 210 - Protásio Alves

Tristeza - avenida Wenceslau Escobar, 2442 - Tristeza



Segunda dose Oxford/AstraZeneca - segunda a sexta-feira, 10h às 19, para vacinados há 12 semanas:

Belém Novo - rua Florêncio Farias,195 - Belém Novo

Diretor Pestana - rua Dona Teodora, 1016 - Farrapos

Nossa Senhora de Belém - rua João do Couto, 294 - Belém Velho

Santo Alfredo - rua Santo Alfredo, 37 - Bairro Partenon

São Cristóvão - rua Coronel Ricardo Leal Kelleter, 137 - Bairro Rubem Berta

Vila Jardim - rua Nazaré, 570 - Bom Jesus



Segunda dose Coronavac/Butantan - segunda a sexta-feira, 10h às 19h (exceto US Bananeiras), para vacinados há 28 dias:

Bananeiras* - avenida Coronel Aparício Borges, 2494 - Bairro Coronel Aparício Borges (atendimento das 9h às 17h)

Cristal - rua Cruzeiro do Sul, 2702 - Bairro Santa Tereza

Chácara da Fumaça - rua Martim Félix Berta, 2432 - Bairro Mário Quintana

São Cristóvão - rua Coronel Ricardo Leal Kelleter, 137 - Bairro Rubem Berta